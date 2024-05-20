Murat Ş. idaresindeki 06 KA 9812 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Kuşsaray köyü mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Fatma Ş., Nihat Ş., Neslihan Ş. ve 1 yaşındaki Hızır A.Ş., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ