Alınan bilgiye göre Cumhur K. idaresindeki 19 AEV 473 plakalı traktör, Mecitözü ilçesi Emirbağ yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Hasan K. yaralandı.

Laçin ilçesinde ise evinin avlu kısmındaki traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu traktörün altında kalan Fatih Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Fatih Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi