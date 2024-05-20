Çorum’da Dünya Arı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte arıların ürettiği ve insan yaşamına sunduğu mucizevi besinlerin yanı sıra doğadaki denge açısından da büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte Hürriyet Parkı’nda toplanan grup Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.



Çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup “Arılar yolsa üretim yok” sloganlarıyla yürüdü.

Meydanda basın açıklaması yapan "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi” Koordinatörü Dilek Bilgin, proje kapsamında iklim değişikliğine farkındalık kazandırmak özellikle arıların tozlaşmaya sağladığı katkıları Çorum il genelinde anlatmaya çalışmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi” kapsamında "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere” toplam da 2 ay teorik 2 ay uygulamalı olarak arıcılık mesleğini öğrettiklerinden bahseden Bilgin, Türkiye’de ilk defa 320 saatlik uygulamalı arıcılık eğitimi için bir müfredat geliştirdiklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundan onay alındığını aktaran Bilgin “Bu programa katılan tüm kursiyerlerimiz uygulamalı arıcılık eğitimiyle Türkiye’nin ilk arıcılık mezunları olacaklar. Gençlerin girişimcilik özelliklerini geliştirmek, özellikle tarım sektörüne genç nüfusu kazandırmak boşalan köylerimize gençlerle birlikte yeni soluk getirmek ve gıda güvenliğini, ekolojik sistemi korumak adına buradayız. Aynı zamanda Çorum il genelinde proje kapsamında kurduğumuz Sosyal Diyalog Platformu ile birlikte kamu kurum kuruluş temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle tüm kursiyerlerin tarım sektörünün sorunlarını ele alacağımız gibi istihdam kanalları üzerinde de etkin bir politika öneri oluşturmayı amaçlıyoruz. Dünyada bütün gençlerin bal gibi mesleği olsun istiyoruz.” dedi.