Samsun Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Eylül 2024’te açıldı. Türkiye’de 10 model fabrika arasından ‘en genç fabrika’ olma unvanına sahip olan Samsun Model Fabrika, şu anda birçok ilden 15 firmaya destek sağlıyor. Fabrika aynı zamanda prestij kaynağı olarak gördüğü İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yürütülen Türkiye'nin İlk Uçak Gemisi Projesi’ne de üretim sürecinin yalınlaşması ve israflardan arındırılması kısmında yer alacak.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) bağlı ticari bir işletme olarak faaliyet yürüttüklerini belirten Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu, “Model fabrika kavramı, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı 10. Kalkınma Programı’nda başta KOBİ'ler üretim firmalarının verimliliklerini artırmak üzere oluşturulan proje. Projenin koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstleniyor. İlk model fabrika 2018'de Ankara'da kuruldu. Samsun Model Fabrika, en genç model fabrika. Türkiye genelinde 10 model fabrika var. Samsun Model Fabrika da 2024 yılında faaliyetlerine başladı. Her model fabrika yerelde bir kuruma bağlı olmak zorunda. Samsun Model Fabrika da Samsun Merkez OSB Müdürlüğüne bağlı ticari bir işletme olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Buradaki amaç; sektör bağımsız olarak gelen firmalara verimli üretimi gerçek ve uygulama alanında göstermek ve sahalarında danışmanlık hizmetleri yaparak öğrendiklerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır” dedi.

“TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK GEMİSİ PROJESİNDE YER ALACAĞIZ”

Fabrikalarının prestij projesinden bahseden Onur Berberoğlu, “Bakanlık yaklaşımı gereği model fabrikalar Türkiye'deki her fabrikaya hizmet verebilir. Biz sadece model fabrikanın bulunduğu illerdeki firmalara hizmet vermiyoruz. Şu anda Samsun dışında Amasya, Tokat, Çorum ve İstanbul'da hizmet verdiğimiz firmalar var. Bizim için onur projesi olan İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile çalışmaya başladık. Çok yakın zamanda Türkiye'deki ilk uçak gemisinin kaynağı atıldı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı da bu sürecin yalın kısmında Samsun Model Fabrika bulunacak. Bu bizim için prestij projesi olacak. Projede fabrika olarak üretim sürecinin yalınlaşması, israflardan arındırılması kısmında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na destek sağlayacağız” diye konuştu.

“BU TÜR FABRİKALAR EĞİTİM VE DANIŞMA FABRİKALARIDIR”

Kendilerinin de üretim yaptığını ancak model fabrikaların ürün satışının yasak olduğunu anlatan Berberoğlu, “Bu tür fabrikalar eğitim ve danışma fabrikalarıdır. Her model fabrika bir ürün üretiyor ancak ticari olarak bu ürünü satmak bakanlık tarafından yasak. Samsun Model Fabrika da pilli baharat değirmeni üretiyor. Ürünün herhangi bir fabrikada geçtiği süreçler model fabrikada da gerçekleşiyor. Gelen firmalar burada pilli baharat değirmeninin tüm üretim süreçlerini nasıl daha verimli hale getirmeleri gerektiğini görüyorlar. Ondan sonra da burada gördükleri yöntemleri kendi üretim sahalarında uyguluyorlar. Bu şekilde daha verimli, az maliyetli, israftan arındırılmış bir üretim süreci oluşturuyorlar. Bu hizmetin bir ücreti var ancak süreç tamamen bakanlık koordinasyonunda olduğu için KOSGEB, TÜBİTAK ve OKA, yaptığımız eğitim ve danışmanlık hizmetlerine hibe destekleri veriyor. Fabrikalar bu kurumların sayfalarına girdiğinde bu destekleri bulabiliyorlar. Şu anda 15 firma ile çalışıyoruz. Firmalarda yaptığımız iyileştirme projeleri ile bize ödedikleri ücreti 1 günde çıkartıyorlar. Firmalar, bu hizmetleri almak için fabrikaya kendilerine yük oluşturacak bir ücret ödemiyorlar. Zaten model fabrikalar kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Bu nedenle de çok fazla bir ücret talep etmiyoruz. Süreçlerimiz Öğren-Dönüş Projesi kapsamında 6 ay sürüyor. 6 ay boyunca firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Firmalar tekrar bizle çalışmak isterse bir 6 ay daha hizmet alıyorlar. Bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS