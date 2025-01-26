Türkiye'nin sağlık merkez üssü olmaya hazırlanan Samsun'da dev yatırımlar hayat bulmaya devam ediyor. Şehrin en büyük sağlık yatırımlarından 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli Samsun Şehir Hastanesi, çevre düzenlemeleri ve yeni yollarla birlikte milyarlarca liralık bir yatırıma dönüşecek. Projenin tamamlanması an meselesi olurken, bu yılın ortalarında ise hasta kabulüne başlaması hedefleniyor.

Devam eden sağlık yatırımlarından 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yüzde 99'u, Çarşamba Sağlıklı Hayat Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB)-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yüzde 60'ı, Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi (T10)-Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB)-112 ASHİ'nin yüzde 98'i, 50 yataklı Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi'nin de yüzde 24'ü tamamlandı. Ayrıca Kavak Soğuksu 112 Acil Sağlık İstasyonu yapım işi de bu yatırım döneminde tamamlandı.

Öte yandan, sağlık yatırımları çerçevesinde 350 yatak kapasiteli ve 2,5 milyar TL proje bedelli Atakum Devlet Hastanesi'nin ise 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması da planlanıyor.

Editör: İHA AJANS