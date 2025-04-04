Samsun-Çorum-Ankara otoyolu ile Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren projelerinin 2035’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çorum'un çevre illeri arasında yer alan Samsun’un gelecek dönemdeki çalışma konularının istişare edildiği toplantı, Samsun Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı'nın başkanlığında, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Samsun-Mersin arasındaki hem hızlı tren hem de otoyol bağlantısı konusu ele alındı. Ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir bağlantı noktası niteliğinde olan Samsun-Mersin otoyolunun tamamlanmasıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında erişilebilirliğin artırılacağı ve bu güzergahta yer alan yerleşimlerin Samsun ve Mersin limanlarından uluslararası pazarlara erişiminin sağlanacağı belirtildi.

2035’e kadar tamamlanması beklenen Samsun-Çorum-Ankara otoyolu ile Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren projelerinin tamamlanmasıyla Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arası ulaşımın hızlanmasının yanı sıra söz konusu güzergâh üzerinde kalan yerleşimlerde üretilen ürünlerin uluslararası pazarlara erişimi anlamında önemli ilerlemeler sağlanacak.

Editör: SELDA FINDIK