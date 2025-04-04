Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, Türk dünyasının “Başbuğ” lakaplı merhum lideri Alparslan Türkeş’i andı.
4 Nisan 1997 tarihinde hayatını kaybeden merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefatının 28 yılında anılıyor. Çorum Belediye Başkanı Aşgın da Türkeş’i sosyal medyasından yayınladığı mesajla andı.
Çorum Belediye Başkanı Aşgın yayınladığı mesajda Alparslan Türkeş’in “Dava adamı olmanın birinci şartı dava değil, adamlıktır. Dava öğretilir, adamlık öğretilmez” sözünü hatırlatarak “Vefatının 28. yıl dönümünde Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun” görüşüne yer verdi.