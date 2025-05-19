Olay, Alaca ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar tarafından kullanılan hava fişek 9 yaşındaki Ç.B.'nin başına isabet etti. Yaralanan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.B., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: İHA AJANS