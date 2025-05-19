Alınan bilgiye göre Hasan K.(39) ile arkadaşı İbrahim Ç.(32) Celilkırı Köy yolu üzerinde bulunan çayırlık alanda alkol aldıkları sırada önceden husumetli oldukları Metehan Y.(17), Mert S.(17) ve Okan K.(17) yanlarına geldi.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen yaralılardan vücudunun çeşitli yerlerinden 13 bıçak darbesi ile isabet eden Hasan K. acil ameliyata alınırken, İbrahim Ç.’de yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK