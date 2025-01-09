Sungurlu Belediyespor, BELTAŞ 2. Amatör Küme’deki müthiş başarısını taçlandırarak yenilgisiz şampiyon oldu. Teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, başarılarını kutlamak ve teşekkürlerini iletmek amacıyla Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Sungurlu Belediyespor’un teknik heyeti ve yöneticileri, elde ettikleri şampiyonluk kupasını Başkan Dere’ye teslim etti. Belediye Başkanı Muhsin Dere, takımı ve teknik heyeti bu büyük başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkan Dere, "Sungurlu Belediyespor’un şampiyonluğu, ilçemizin spor kültürünü ve gençlerimize verdiğimiz desteği yansıtan önemli bir başarıdır. Hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi kutluyorum. Bu başarı, ilçemizin gelecekteki sportif başarılarına ışık tutacaktır." dedi.