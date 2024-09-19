Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2.Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 10 takımdan 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Bayat Kaymakamlığı ile Sungurlu Cezaevi takımı finale yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz gün oynanan final maçını 25-22, 25-16 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazanan Bayat Kaymakamlığı şampiyon olmayı başarırken, Sungurlu Cezaevi takımı ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

GENÇLİK SPOR’UN

Bayat Kaymakamlığı ile Sungurlu Cezaevi arasında oynanan final maçı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü takımı 25-19, 24-26, 26-24 ve 25-19’luk setlerle 3-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Bayat Kaymakamlığı: 3

Sungurlu Cezaevi: 0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Can Acar, Hüseyin Kanber, Altuğ Lokumcu.

BAYAT KAYMAKAMLIĞI: Uğur, Harun, Bilgin, Ferit, Sedat, Murat, Ferhat, Vedat, Şakir, Halit, Ahmet, Sefa.

SUNGURLU CEZAEVİ: Ahmet, Halit, Soner, Kamil, İsmail, İbrahim, Burak, Mürsel, Şükrü, Yunus Emre.

SETLER: 25-22, 25-16, 25-22.