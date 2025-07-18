Arca Çorum FK'nın başarılı file bekçisi Hasan Hüseyin Akınay, 30 Haziran'dan bu yana lige en en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

Bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken tecrübeli kaleci, tüm ekip olarak bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz sezondan daha da zorlu bir yeni sezonun kendilerini beklediğine vurgu yapan Akınay, " 30 Haziran'dan bu yana tek bir hedef için çalışıyoruz. Yönetimimiz yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirledi. Buna karşılık sponsporlarımız da şampiyonluk istiyor. Bu bizim için çok önemli. Bu hedef doğrultusunda teknik heyet, bizler ve diğer tüm personelimiz yoğun bir tempoda çalışarak hedefe kilitlenmiş durumdayız. Zaten yönetimimizin yaptığı transferler de takımı hedefe taşıyacağına inanılan isimler.

Her yeni sezon beraberinde zorlukları da getirir. Hiç bir hedefe kolay varılmıyor. Bizi yürekten destekleyenler tüm taraftarımızdan tek istediğimiz var. Oynayacağımız tüm maçlarda skor ne olursa olsun bizi son dakikaya kadar desteklesinler. Onların her maçta mutlak desteğine ihtiyacımız olacak.Bununla birlikte şampiyon olmak istiyorsak şehrin tüm değerleri aynı hedef doğrultusunda hareket etmeli. Bir ve beraber olmamız, zor gibi gözüken tüm engellerin aşılmasında en büyük kazancımız olacağına inanıyorum " diye konuştu.