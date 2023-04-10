Çorum’a şampiyonluk için geldiğini kaydeden Eren Aydın, “Rakip takım, genç futbolculardan oluşan ve kırılgan bir yapıya sahip. Bunun bilincindeydik. Önde bastık, presle başladık. Golü de erken bulduk, üst üste goller geldi.

Gönül isterdi ki, biraz daha az atalım ama, bizim de averaja ihtiyacımız var. Böyle devam edip, galibiyet serisini sürdürerek şampiyon olmak istiyoruz.

İkinci bir rakip bizi ilgilendirmiyor. Yedide yedi yapıp, şampiyon olmak istiyoruz. Arkamıza bakmadan, her zaman önümüze bakkamız lazım şampiyon olmak istiyorsak. Ben de buraya, şampiyonluğa katkı vermek için geldim. Şu ana kadar da elimden geleni yapıyorum. İnşallah kendi açımdan da daha iyi geçecek. Takım olarak da her maçı kazanıp, üstüne koyarak şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)