Sivas’ta düzenlenen Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda yenilgisiz şampiyon olarak Çorum’un gururu olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun sporcuları İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret ettiler.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve Voleybol Antrenörü Hasan Serhat Erdoğan önderliğinde İl Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret eden şampiyon sporcular Kodek’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun Sivas’ta büyük bir başarıya imza attığını belirten Kodek, gerek öğrenciler, gerekse antrenör ekibi Çorum’un gururu olduğunu belirtti. Kodek, şampiyon sporcuları ödüllendirerek eğitim ve spor hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.