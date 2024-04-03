Ahlatcı Çorum FK’nın Hollandalı yıldızı Thomas Jacco Verheydt, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli golcü, son 2 maçta 4 gol attı.

Sezon başında, Hollanda’nın Ado Den Haag takımından transfer edilen 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ilk hafta Tuzlaspor’a 2 gol attığı maçtaki performansıyla bir anda dikkatleri üzerine çekerken, sonraki haftalarda performansı hep eleştiri konusu olmuştu.

İlk yarıyı 6 golle kapatan Hollandalı yıldızın, mutlu olmadığı için devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilirken, takımda kalıp özellikle son haftalarda en önemli gol silahı haline geldi.

İkinci yarıdaki ilk golünü Bodrum FK’ya atan Thomas, 16 Mart’ta, Manisa FK filelerini 2 kez havalandırdıktan sonra, önceki gün de Keçiörengücü’ne 2 gol birden attı. Gollerinin yanı sıra başarılı performansıyla da dikkat çeken Thomas, ligdeki gol sayısını 11’e çıkartarak takımının en golcü futbolcusu unvanını korudu.

1,92 boyundaki Thomas’ın gelecek sezonun sonuna kadar Ahlatcı Çorum FK ile sözleşmesi bulunuyor.