8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme’de Sungurlu Belediyespor 14 maçın 14’ünü de kazanarak 42 puanla yenilgisiz şampiyon oldu. Son hafta maçında Kargıserispor’un maça çıkmaması üzerine son haftayı maç oynamadan kapatan Sungurlu temsilcisi için önceki gün Sungurlu İlçe Sahası’nda kupa töreni düzenlendi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Sungurlu Belediyespor Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törende yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan Sungurlu Belediyespor’a kupası takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA