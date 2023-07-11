Bu yıl 662.si düzenlenen Kırkpınar güreşlerinde minik 1 kategorisinde mücadele eden Milli Eğitim Spor Kulübü pehlivanı Enes Yasin Kalender kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Minik pehlivan Çorum'a döner dönmez kendisi gibi güreşçi babası Ömer Faruk Kalender ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'i makamında ziyaret etti. Kodek'e desteklerinden ötürü teşekkür eden minik pehlivan, başka organizasyonlarda da Çorum'u ve Milli Eğitim Spor Kulübü'nü başarıyla temsil edeceğinin sözünü verdi.

Minik Kalender'in başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Kodek ise, minik pehlivanı ödüllendirerek güreş kariyerinde başarılar diledi.