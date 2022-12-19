Arnavutköy Belediye karşısında, 85.dakikada Enes Nalbantoğlu’nun yerine oyuna giren Taha Aydınlı, “Maça iyi başladık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremesek de, ikinci yarıda maçı çözdük ve devreyi iyi bir şekilde kapattık.

İyi bir hazırlık döneminin ardından, Şanlıurfaspor’u yenerek ikinci yarıya da iyi başlamak ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür eden Taha Aydınlı, “Taraftarlarımız bize destek oldukları sürece, biz burada maç kaybetmeyiz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

