24-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen U11 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Berkay Gözübüyük antrenörü İlyas Güneş ile birlikte Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Minik güreşçinin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Başkan Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün Çorum'da yükselen bir değer olduğunu ve bunun en güzel göstergesinin U11 Türkiye Şampiyonası'nda alınan başarı olduğunun altını çizdi. Yağbat "Çorum Belediyesi olarak Çorum'un spor şehri olması adına Çorum amatör sporuna büyük destekler veriyoruz. Bunun yanı sıra bünyemizde bulunan spor kulübümüzde de başarılı sporcuların çıkması adına gayret gösteriyoruz. Bilindiği gibi Süper Lig'de mücadele eden güreş takımımız büyükşehir takımlarını geride bırakarak 2. olma başarısı gösterdi. Tesisleşmeden altyapıya kadar pek çok alanda "Spor Şehri Çorum" sloganıyla yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor şehri olabilmek için altyapıya önem vermek gerekiyor. Hem ev sahipliği yaptığımız şampiyonalarda hem de gittiğimiz şampiyonalarda Çorum'un adını duyurmak bizleri mutlu ediyor. Kulübümüz içerisinde de sporun her branşında çalışmalar yapıyor, gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini de altyapıda yetişen kardeşlerimizin elde ettiği başarılarla alıyoruz. Güreş gibi gençlerin hem zihinsel hem bedensel gelişimlerine katkı sağlayan spor dalında elde edilen başarıdan dolayı sporcumuzu ve emek veren antrenörlerimizi kutluyorum. U11 gibi minderin en küçük kategorisinde alınan başarı hem küçük yaştaki çocuklarımıza hem de gençlerimize verdiğimiz değerin ve eğitimin en büyük göstergesidir. Şampiyonalarda şehrimizin adının duyurulması adına ter döken tüm sporcularımıza Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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