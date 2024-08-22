Adana Karaisalı Belediyesi tarafından bu yıl 539.su düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi. Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşlerde 700 pehlivan mücadele etti. Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen güreşler sonunda Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçilerinden Berat Aktaş ve Ömer Özdemir birinci olarak altın madalya almayı başarırken, Taha Özboyacı, Emir Yıldız ve Ömer Ceylan gümüş, Berat Körpeş, Berat Atabek ve Bedirhan Aktaş ise kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü pehlivanları toplamda 8 madalya ile Çorum'a döndüler.

Editör: RIFAT KARA