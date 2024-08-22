Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışında 3.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 25 Ağustos Pazar günü, Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’la oynayacağı maçta Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Konya bölgesinden Raşit Yorgancılar da zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 MAÇTA

2 GALİBİYET

4 BERABERLİK

Hakemlik kariyerinde 2’isi Türkiye Kupası, 13’ü Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 85’i profesyonel liglerde olmak üzere 90 maçta düdük çalan Mehmet Ali Özer, en çok Ahlatcı Çorum FK’nın maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekibin 3’ü geçen sezon olmak üzere 6 maçını yöneten Özer, Pazar günü yedinci kez görev yapacak.

Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Ali Özer’in yönettiği maçlarda geçen sezon Ankara Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 yenerken, 2022-2023 sezonunda sahasında İnegölspor’u 2-0 mağlup ederek 2 galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Özer’in yönettiği karşılaşmalarda, geçen sezon Şanlıurfaspor’la 0-0, Bandırmaspor’la 1-1, 2017-2018 sezonunda, 1461 Trabzon’la 3-3, 2021-2022 sezonunda da Somaspor’la 1-1 berabere kaldı.

İKİNCİ KEZ

BANDIRMA-ÇORUM

MAÇI YÖNETECEK

Tekirdağlı hakem, Bandırmaspor’un ise bugüne kadar sadece 1 maçını yönetti. Balıkesir temsilcisi o maçta da geçen sezonun 8.haftasında Ahlatcı Çorum FK ile sahasında karşılaştı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Başka bir deyişle, Mehmet Ali Özer kariyerinde ikinci kez bir Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK maçı yönetecek.