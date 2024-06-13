Belediye İskilipspor tarafından düzenlenen özel turnuvada 19 takımdan 200 sporcu katılım sağladı. İskilipli futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Yeşil Park Halı Saha'da oynanan final maçında Değirmen Cafe ile Furkan Soğutma takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Değirmen Cafe takımı maçı Yunus Emre ve Coşkun'un golleri ile 4-1 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Furkan Soğutma ise turnuvayı ikinci sırada tamamlamış oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI ALMİLA

AHŞAP'IN

Final maçı öncesi aynı sahada Almila Ahşap ile Hastanespor üçüncülük maçında kozlarını paylaştılar. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Almila Ahşap 6-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi olurken, Hastanespor ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

KUPALAR

VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, İskilip Kaymakamı Ramazan Bolat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Komutanı Hakan Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, İlçe Müftü Vekili Hasan Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve aileler katıldı. Kupa takdimi öncesi Kaymakam Ramazan Bolat turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederken, dereceye giren takımları ise tebrik etti.

Bolat'ın konuşmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.



Editör: RIFAT KARA