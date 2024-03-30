Alaca ilçesine habersiz ziyarette bulunan AK Parti Çorum milletvekilleri vatandaşların coşkulu karşılaşmasının ardından konuşmalarını gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'ya destek isteyerek, “Başkanımızın ilçe halkına söyleyeceği her söz bizim sözümüzdür, Onun sözü Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Yozgat Caddesinde asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz, Tarım cezaevi yapacağız sözümüz olsun yaparsa yine AK Parti yapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alaca Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Şaltu'dur, Devlet te biziz Hükümet'te biziz" şeklinde konuştular.

Toplanan yoğun kalabalığa hitaben konuşan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'da, "Allah’ın izniyle 31 Mart Pazar günü sandıkları patlatacağız, AK parti Alaca'da yine sandıklardan birinci parti olarak zaferle çıkacaktır, Alaca AK Partinin kalesi ve teminatıdır, öyle olmaya da devam edecektir" dedi.

Editör: İHA AJANS