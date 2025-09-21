Arca Çorum FK’nın eski stoperlerinden Salih Zafer Kurşunlu, Antalya’nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Manavgat Belediyespor’a transfer olarak amatöre dönüş yaptı.

Antalya ekibiyle sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşan Salih Zafer Kurşunlu, geçen sezonu 3.Lig ekibi Silifke Belediyespor’da geçirdi ve 26 maçta 4 gol attı. 37 yaşındaki deneyimli stoper, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 425 maçta 36.728 dakika süre alırken, 21 gol attı.

Salih Zafer, Arca Çorum FK’da geçirdiği 3 sezonda 73 resmi maçta forma giyerken, 3 gol atmıştı.