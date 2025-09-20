Trendyol 1.Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Çorum FK'da son 2 haftada kaybedilen 5 puanın faturası Teknik Direktör Tahsin Tam'a kesildi. Kırmızı-Siyahlı kulüpten beklenen açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, bizlere 2. Lig şampiyonluğu yaşatarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamız Tahsin Tam’a ve ekibine yürekten teşekkür ederiz.

Arca Çorum Futbol Kulübü tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın bu yolculuğumuzdaki yeri her zaman özel kalacaktır. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

FETTAHOĞLU DA GÖNDERİLDİ

Teknik Direktör Tahsin Tam'ın yanı sıra Çorum FK'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Kırmızı-Siyahlı Kulüp Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu ile de yolların ayrıldığını duyurdu.