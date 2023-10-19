Tahmini Okuma Süresi: dakika

Fattoria Pugliese Diffusa APS ile yapılan ortaklıkla Çorum’dan 18-30 yaş arası gönüllülerin İtalya'nın Taurisano şehrinde 2 aydan 6 aya kadar olan gönüllülük çalışmalarına dâhil edileceği belirtildi.

Söz konusu ESC gönüllülük hareketliliğine başvuracak adaylardan temel düzeyde kurs açabilecek kadar İngilizce bilgisi, ilkokul öğrencileri için açılacak sanat veya müzik atölyelerinde aktif görev alabilme gibi özellikler arandığı kaydedildi.

Başvuracak adayların İngilizce motivasyon mektuplarını ve CV'lerini [email protected] adresine eposta göndermelerinin gerektiği açıklandı.

EUROPEAN SOLİDARİTY CORPS-ESC PROGRAMI NEDİR?

"European Solidarity Corps (ESC)" veya Türkçe adıyla "Avrupa Dayanışma Programı (ADP)" Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında uygulamaya konan yeni gönüllülük ve dayanışma programıdır. Bu program kapsamında 18-30 yaş (bu yaşlar dâhil) arasındaki gençler herhangi bir AB ülkesinde veya kendi ülkesinde 2 haftadan 12 aya kadar gönüllülük programlarına katılabiliyor.

ESC programında gönüllülük projeleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar kısa dönem (seyahat süresi hariç 14-59 gün) ve uzun dönem (seyahat süresi hariç 2-12 ay) gönüllülük projeleridir. Her gencin sadece 1 kısa dönem + 1 uzun dönem gönüllülük projesi hakkı vardır. Bu haklarını kullandıktan sonra artık ESC' nin gönüllülük projelerine katılamaz. Eğer ilk olarak uzun dönemli bir ESC' gönüllülük projesine katılırsanız o zaman kısa dönem hakkınızı da kullanmadan bu programdan yararlanma hakkınız sona erer.