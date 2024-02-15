Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Berk ile yürüttükleri çalışmalara değinerek fotoğraf da paylaşıp taziye mesajı yayımladı.

AA'nın aktardığına göre Berk bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ERGENEKON’DAN

BERAAT ETMİŞTİ

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

Öte yandan Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş, Erzurum Adliyesinin üstünde iki tane F-16 uçurmuştu.

BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Berk'in vefatıyla ilgili Selçuk Bayraktar'dan taziye mesajı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar şunları kaydetti: "Ülkemizin ilk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar Mini İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız, ömrünü vatanımızın bekası için vakfeden mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesinin, TSK'nın ve Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Mynet