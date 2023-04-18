Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 17.00’de başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, uzun süredir tedavi gören Ozan Sol’un yanı sıra Berkay Can Değirmencioğlu ve Fatih Selimhan Solmaz’ın kontrollü şekilde takımla çalıştıkları, Muhammed Mustafa’nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Isınma ile başlayan antrenmanın pas ve son bölümde toplu oyun şeklinde geçtiği kaydedildi.

Çorum FK bugün yapacağı idmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Rıfat KARA)