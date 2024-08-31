Ahaltcı Çorum FK’nın bugünkü rakibi Sakaryaspor’da kaos bitmiyor. Futbolculara uzun süredir ödeme yapılmaması sonrası başlayan kaosta gelinin noktada kulüp başkanı Gökhan İn istifa ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, verilen sözlere rağmen yine ödeme yapılmaması üzerine futbolcular Çorum FK maçına çıkmama kararı aldı. Başkan Gökhan İn ve yönetimin istifa etmemesi halinde Çorum’a gitmeyeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine Başkan Gökhan İn ve yönetimi istifa etmek zorunda kaldı.

Sakaryaspor’un kayyuma kalmaması için aday olduğunu ve 22 Haziran 2024’te yapılan genel kurulda başkanlığa seçildiğini hatırlatan Gökhan İn, “Çok iyi niyetle çıktığımız bu yolda; gerekli acil transferleri yapmış, önceki dönem futbolcu borçları nedeni ile gelen transfer yasağını kaldırmış, sezona hazırlık kampını gerçekleştirmiş ve 3 maçını da yenilmeden tamamlamış bir Futbol A Takımı oluşturduk. Geride bıraktığımız süreçte yaşananlar, tanık olduğumuz olaylar ve bu olaylar sonrasındaki gelişmeler, şahsım başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı derinden etkiledi.

Sakaryaspor’umuzun sahipsiz kalmaması için yaptığımız girişimlerde geldiğimiz noktada herkesin tanık olduğu yaşanan gelişmeler sonrası görevde kalmamızın Sakaryaspor'a yarar getirmeyeceği inancındayım. Bu nedenle de, Sakaryaspor'umuzun marka değerinin zarar görmemesi ve Sakaryaspor Kulübü Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesini sağlamak amacıyla büyük bir heyecanla başlamış olduğum, büyük bir zevk ve aşkla yürüttüğüm Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başkan Gökhan İn’in istifa kararını açıklamasından sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, tansiyon probleminin olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI EL KOYDU

Öte yandan, istifa kararının ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın futbolcularla bir araya gelip sorunun çözümü noktasında elinden geleni yapacağını belirtiği ve kaptan Salih Dursun’la birlikte camiaya birlik çağrısında bulunduğu kaydedildi.

DEL VALLE KALDI

Belediye Başkanı Alemdar’ın devreye girmesi üzerine ikna edilen futbolcuların Çorum’a gelmek üzere otobüse bindikleri belirtilirken, takımdan ayrıldığı duyurulan Venezüellalı golcü Del Valle’nin takımda kalmayı kabul ettiği kaydedildi.