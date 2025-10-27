TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Arenaspor sahasında Artvin temsilcisi Hopa Belediyespor’u ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Arenaspor maçı 3-0 kazanmasını bildi.
Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi ligdeki 3.galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltirken, konuk Hopaspor ise 5 puanda kaldı.
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Hasan Olgun, Hüseyin Kamber.
ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğa, Ecrin, Zeynep Evin, Damla, Irmak Deniz, Beyza, İkra, Alya, İlayda, Elif Asel, Fatma Nur.
HOPA BELEDİYESPOR: Saniye, Aysu, Nisa, Lusena, Çağlanur, Yaren, Azranur, Zeynep, Yağmur.
SETLER: 25-15, 25-18, 25-22.