Boluspor’la sahasında 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılara moral veren Başkan Dere, Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkacağını söyledi.

Dere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arca Çorum FK’mız, rakibi Boluspor'la evimizde 0-0 berabere kalarak hanemize 1 puan yazdırdı.

Geçtiğimiz 2 maçtaki atılganlığı gösteremediğimiz, dolayısıyla gol bulamadığımız bu karşılaşma 3 puan almamızı gerektiren kritik maçlardan biriydi.

Ancak, şimdi kaybedilen puanın yasını tutmak değil, her maça şampiyonluk maçına çıkar gibi çıkmak her puanın altın değerinde olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerek.

Hedefimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki maçların tamamında galibiyeti isteyeceğiz. Biz, Süper Lig’e çıkacağız” dedi.