TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Bayburt Gençlik Merkezi’ni konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setinde zorlanmayan Osmancık temsilcisi üçüncü seti kaybetmesine rağmen dördüncü seti kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Osmancık’ın sultanları puanını 6’a çıkarırken, konuk Bayburt Gençlik Merkezi ise 3 puanda kaldı.

SALON : Osmancık İlçe.

HAKEMLER :Muammer Bulut, Burak Karaca.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Sidem, Öncü, Nilüfer, Naz, Müfide,, Eysun, Ece, Sevgi, Maide, İrem, Zeren, Zeynep, Yasemin,

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ : Beyza, Dilek, Hacer, Nehir, Çağla, Nil, Sevcan, Dilan, Kardelen, Döndü Nur, Ceren.

SETLER: 25-11, 25-15, 20-25, 25-10.