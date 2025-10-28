Türkiye Judo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ekim ayı kuşak sınavı, 26 Ekim 2025 Pazar günü Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı judo salonunda gerçekleştirildi.

Tamamı Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından oluşan 75 judocu, bir üst kemere geçebilmek için ter döktü. Yoğun katılımın olduğu sınavda sporcuların heyecanı gözlerinden okunurken, aileler de tribünlerden çocuklarını destekledi.

Sınavda değerlendirme kurulunda Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Merve Kondakcı ve Zehra Damar görev aldı.

Başarılı bir şekilde tamamlanan sınavın ardından sporcular bir üst kuşağa terfi etmenin sevincini yaşadı.