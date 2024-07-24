Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Sakaryaspor'da bir yandan da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Sakaryaspor yönetimi şimdi de gözünü bir dönem Süper Lig'e damga vuran golcü futbolcu Mustafa Pektemek'e dikti. Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için her türlü fedekarlığı yapan Sakaryaspor yönetimi Pektemek ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. İki tarafın her konuda anlaşma sağladığı imzaların ise bugün yarın atılacağı bilgisine ulaşıldı.



Editör: RIFAT KARA