16 takımın mücadele ettiği küçükler kategorisinde önceki gün ön eleme maçları oynandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan maçlarda, Kevser Cami, Hz.İbrahim Cami takımını 4-1, Diyanet Gençlik Merkezi 1 takımı, Düvenci Gençlik Merkezi takımını 3-0, Hicret Cami, Ölçek Cami takımıı 8-1, İmam Hatip Tatbikat Cami, Emre Cami'ni 3-2, İlim Yayma Cemiyeti 1 takımı, Diyanet Gençlik Merkezi 2 takımını 4-1, Bedir Cami, Mimar Sinan Cami takımını 5-0, Hz.Ebubekir Cami, Bilal-I Habeşi Cami takımını 8-0 ve Selimiye Cami, İlim Yayma Cemiyeti 2 takımını 3-0'la geçerek çeyrek finale yükselen takımlar oldular.

ÇEYREK FİNAL

MAÇLARI BUGÜN

Bugün İtfaiye 1 No'lu Saha'da oynanacak olan çeyrek final maçlarında, saat 16.00'da Kevser Cami ile Diyanet Gençlik Merkezi 1 takımı, saat 17.00'de Hicret Cami ile İmam Hatip Tatbikat Cami karşılaşırken, 2 No'lu Saha'da oynanacak maçlarda ise saat 16.00'da İlim Yayma Cemiyeti 1 takımı ile Bedir Cami, saat 17.00'de Hz.Ebubekir Cami ile Selimiye Cami karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA