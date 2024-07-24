Okulların tatile girmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülk genelinde başlattığı yaz spor okulları çalışmaları tam gaz devam ediyor. Çorum'da dolu dolu geçen yaz spor okullarında etkinlikler ve çalışmalar titiz bir şekilde sürüyor. Önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, güreş, masa tenisi, yüzme, voleybol ve judo çalışmalarını takip etti. Antrenmanların yapıldığı salonları tek tek gezen Çağlar, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antrenmanlar sonunda sporcularla sohbet eden Çağlar, genç sporcuları yeni sezonda kulüplere kayıt olmalarını ve yeteneklerini kulüp bazında sergilemesini tavsiye etti.

Editör: RIFAT KARA