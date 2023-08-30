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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen boşanma aşamasındaki babanın bebeği annesinden kaçırması ve alıkoyması olayı ile ilgili olarak Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünü tarafından yapılan çalışmalarda bebek, Osmancık ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi. Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ikamette yapılan adli aramada, şüpheli baba kucağında oğluyla evin arka camından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin annesinin de evde olduğu ve mağdur çocuğa bakıcılık yaptığı tespit edilerek yapılacak işlemlere esas olmak üzere Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması olayı ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, bebek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile annesine teslim edildi.