22.haftası geride kalan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, ilk iki hesapları yapan Sakaryaspor’la yarın deplasmanda karşılaşacak.

9 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta, iç sahada Ümraniyespor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetle son bulan ve galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK, zorlu Sakarya deplasmanında yeni bir çıkış arıyor. Kırmızı-siyahlı takım, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak moral bulmak ve play-off yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Maç öncesi son antrenmanını dün yapan ve bugün 10.30’da Sakarya’ya hareket edecek olan Ahlatcı Çorum FK’da zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Atakan Cangöz yine takımdaki yerini alamayacak.

İkinci yarının geride kalan 5 haftalık periyodunda 5 puan toplayabilen ve ikinci sırayla puan farkı 8’e çıkan Sakaryaspor cephesinde ise tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. 2 maçlık seyircisiz oynama cezası tamamlanan ve Ahlatcı Çorum FK maçında taraftarına kavuşacak olan Sakaryaspor, galip gelerek ilk iki şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Sakaryaspor’da kırmızı kart cezalısı olan Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar ve Odise Roshi yarınki zorlu maçta forma giyemeyecekler.

37 puanla 5.sırada yer alan Sakaryaspor’la 35 puanlı 6.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, yarın Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşmayı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Çelik’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Seyfettin Ünal ile Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. İzmir bölgesinden Berkay Erdemir de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.