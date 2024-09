Türk milleti için bir ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” şeklindeki tarihi emri nedeniyle hat taktiği bırakılarak çekilmek zorunda kalan birliklerin tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri nedeniyle savaş alanının her yerinde şehit mezarları bulunabiliyor.

Şehit mezarların bulunması için çalışmalar yürüten Muharebe alanları araştırmacısı emekli albay Kadim Koç, “ Sakarya Meydan Muharebesi'nde resmi kayıtlara göre 5 bin 713 şehidimiz var. Fakat kayıpları ve esirleri dikkate aldığımızda bu şehit sayısının daha fazla o olacağı muhtemeldir. Fakat bu alanda bulunan şehitlerimize 100 yıl geçmesine rağmen yeterince sahip çıktığımızı düşünemiyorum. Haymana'da Kesikavak köyündeki isimleri belli olan 2 tane şehidimizin mezarını bulduk. Ayrıca savaşın 100. Yılında Kalecikli Salih dedemizin de mezarını bulup torunlarıyla buluşturduk. Ama bu savaş alanında binlerce isimsiz şehit mezarı var. Bu isimsiz şehit mezarlarını bulup, geleceğe aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şehit mezarlarımıza yeterince sahip çıkamıyoruz” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan jeoradar taramalarında bulunan şehitlerin mezarlarının üzerine abideler yapıldığını dile getiren Koç savaş alanına 8 tane şehitlik yapıldığını söyledi.

Binlerce şehit mezarının sahipsiz olarak durduğunu söyleyen Koç, Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği alanda şehit mezarlarının dağınık durumda olduğunu vurguladı.

“Bazen bir tepenin zirvesinde bazen de bir köyün havlusunda şehit mezarlarına rastlayabiliyorsunuz”

Koç konuşmasının devamında “100 kilometrelik bir cephe ve 30 kilometrelik derinliği olan bir alan düşünün. Bu alan içerisinde bazen bir köy mezarlığında şehidimize rastlayabiliyorsunuz. Bazen bir tepenin zirvesinde bazen de bir köyün havlusunda şehit mezarlarına rastlayabiliyorsunuz. Şehit mezarlarını korumamız gerekiyor. Bu şekilde onlara olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Şu anda ekip olarak Milli Parklar Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde bu alanda çalışıyoruz. Duyarlı insanlardan oluşturduğumuz bu ekip özellikle alanı tarıyor. Alandaki şehit mezarlarını tespit ediyor” ifadelerini kullandı.

