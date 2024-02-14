Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana tüm futbolcular katılırken, Atakan Cangöz, Thomas Verheydt ve Zorgo Toure sahada, Ferhat Yazgan ise fitnes salonunda bireysel çalışma yaptılar.

Isınma ile başlayan antrenman kalesiz oyun ve ardından taktik çalışmayla devam ederken, yarı sahada taktik içerikli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Yolculuk Cumartesi

Ahlatcı Çorum FK’nın, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.haftasında, Pazar günü Sakaryaspor’la oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, kırmızı-siyahlı takım, Cumartesi günü 10.30’da, otobüsle Sakarya’ya hareket edecek.