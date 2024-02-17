Profesyonel liglerdeki 12. sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor’la ilk olarak 2013-2014 Sezonunda, 3.Lig’de rakip oldu. 6.haftada Çorum’da oynanan maçı 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, rakibini 23.haftada da Sakarya’da 2-1 mağlup etti.

2021-2022 Sezonunda, bu kez 2.Lig’de rakip olan iki takım arasında, 3.haftada Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, Sakarya’daki 22.hafta maçını Sakaryaspor 4-1 kazandı.

Bu sezon da aynı ligde rakip olan iki takım arasında, 6.haftada Çorum’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı.