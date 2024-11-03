Başkent deplasmanında Keçiörengücü’nü 3-2 yenen Ahlatcı Çorum FK, Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçlarda ilk kez galip geldi.

Saka, Ahlatcı Çorum FK’nan daha önce 3 maçını yönetirken, kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda çıktığı bu 3 karşılaşmayı da kaybetmişti. Çorum temsilcisi, Cumartesi günü, Ankara-Aktepe Stadı’nda oynanan ve Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçta Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek Antalyalı hakemin düdük çaldığı maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

Keçiörengücü ise, Sarper Barış Saka ile ilk yenilgisini aldı. Saka, Başkent ekibinin 2020-2021 sezonda Adana Demirspor’u 1-0 yendiği maçı yönetmişti.