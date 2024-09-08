Edinilen bilgiye göre, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kayıtlarından Ata Caddesi'nden Ekin Caddesi istikametine doğru seyir halinde 61 AEK 136 sahte plakalı kırmızı Mazda otomobil olduğu bilgisi geldi. Plaka ile araç modelinin uyuşmadığının belirlenmesi üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Esnaf Evler 6. Sokak ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği yerde park halinde bulunan ve üzerinde 61 AEK 136 plaka bulunan 1992 model kırmızı Mazda otomobilin, 19 ADJ 337 plakalı trafikten çekme belgeli bir araç olduğunu tespit ettiler.

Trafikten çekme belgeli otomobile sahte plaka takarak trafiğe çıktığı belirlenen araç sahibine çeşitli maddelerden 38 bin 609 TL idari para cezayı uygulayan trafik polisleri, sahte plaka takılı aracı da çekici ile araç parkına çektiler.

Editör: İHA AJANS