Çorum’da yoğun bakımda yatan bir hasta adına seçimlerde oy kullanıldığı iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından Millet İttifakı partilerinin yöneticilerinin de katılımı ile Adliye önünde basın açıklaması yapılarak suç duyurusunda bulunuldu.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde bir ilçeye bağlı köyde usulsüz oy kullandırıldığı gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulan programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Millet İttifakı’na bağlı partilerin yöneticileri katıldı.

Suç duyurusundan önce Adliye önünde Millet İttifakı partileri adına CHP İl Başkanı Ümit Er yaparak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir oyun bile takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, seçimlerde görevli sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin ortaklaşa hareket ederek gelmeyen seçmenler adına oy kullandıkları ihbarı üzerine araştırma yaptıklarını belirtti. Yapılan araştırma neticesinde ilçeye bağlı bir köyde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye yoğun bakımda yatan bir hastanın adına imzalı oy kullandırıldığını belirten Ümit Er, “Hayati tehlikesi bulunduğu için hastaneden ayrılıp oy kullanmaya gitmesi mümkün olmayan vatandaşımızın adına sandık kurulu tarafından sahte oy kullanıldığı imzalı seçmen listesi ile belgelenmiştir. Sandık kurulunda görevli 2 kamu memuru ve diğer sandık kurulu görevlileri burada açıkça seçim suçu işlemiştir. Görevli bu şahısların seçim kurulu tarafından atanan devlet memuru olduğu aşikardır. konu ile ilgili gerekli incelemenin yapılarak suçluların cezalandırılması istiyoruz.

CHP olarak her oyun takipçisiyiz. 28 Mayıs 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimde sandık kurulu başkanlarını bu konuda uyarıyoruz. Elimize ulaşan her bilgi ve belgeler için yasayı çiğneyenlerden davacı olacağımızı bir kez daha deklere ediyoruz. Görevinizi yasaların size verdiği yetkiye göre hak hukuk adalet için yerine getiriniz. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını huzur ve barış içerisinde bir Cumhurbaşkanlığı seçim yürütülmesini talep ediyoruz. Sandık güvenliği için milletimizin sandıkları sahiplenmesini sayım esnasında sandıklarına gözlemci olarak gitmesini istiyoruz” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise köylerde başka insanların yerine oy kullanıldığı yönünde bugüne kadar çok fazla duyum aldıklarını ifade ederek, “Bugüne kadar belgeye ulaşamıyorduk. Bu anlamda ilçemizin bir tanesinde yapılan ihbarı değerlendirdik ve bu ihbar üzerinden yaptığımız araştırma sonucunda devlet hastanesinde yoğun bakımda olmasına rağmen, o seçmenimize oy kullandırılmıştır. Sandık başkanlarını ve devlet görevlilerini buradan bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen emeğimizi çalmayın, emeğimizi çaldırmayın. Tüm seçmenimizi duyarlı olmaya, müşahit olmaya, sandıklarda görev almaya davet ediyoruz. Hakkımızı yedirmeyen o sorumlu sandık görevlimize ve müşahidimize teşekkür ediyoruz” dedi.