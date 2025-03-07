Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Şef Arif Sadeçolak yönetiminde düzenlenen konsere, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürleri, Halk Eğitim Müdürü ve okul müdürleri ile çok sayıda müzik sever katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün destekleriyle kurulan büyük bölümünün ev kadınlarından oluşan “Sahnenin Sultanları Korosu”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilen ve her yaştan müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tıklım tıklım dolarken, birçok müziksever konseri ayakta takip etti.

Koro ve solo olarak seslendirilen Türk Halk Müziği’nin bir birinden güzel eserlerine müzikseverler alkışlarla eşlik ederek, hem duygulu hem de coşkulu unutulmaz müzik dolu bir gece yaşadılar.

Program sonrası Vali Çalgan koroyu kutlayarak şef Arif Sadeçolak'a çiçek ve plaket verirken, protokolün diğer üyeleri de koro üyelerine çiçek verdi.

Editör: Haber Merkezi