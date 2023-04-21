Mesajında, bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerden biri olduğuna işaret eden Başkan Şahiner, şunları kaydetti:

‘Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. O kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler. Tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşür. Dargınların barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.’

Başkan Şahiner, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur içinde geçirmeleri amacıyla belediyenin çeşitli tedbirler aldığını da kaydederek, ‘Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerine rahatça gidebilmeleri amacıyla otobüslerden arefe günü, bayramın 1. ve 2. günü ücret alınmayacak’ dedi.

(Haber Merkezi)