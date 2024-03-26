Sungurlu Kentpark Kafe'de verilen iftar programına Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

“Bugünkü iftarımızı, on yıldır omuz omuza, gece gündüz Sungurlu'muz için çalışan mesai arkadaşlarımla yaptık” diyen Abdulkadir Şahiner, “İlçemizin en büyük kurumu olan Sungurlu Belediyesi çalışma arkadaşlarıma, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart tarihinden sonra yine çok büyük projelere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.