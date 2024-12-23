Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, Çorum’un Ortaköy ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde bazı şube müdürleri ile Ortaköy’e giden Hüseyin Şahin, ilk olarak ilçe kaymakamı Muhammed Sağır’ı ziyaret etti. Şahin, ziyaret sırasında Kaymakam Sağır’a milli takım forması hediye etti.

Şahin, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulunurken, antrenörlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şahin, Ortaköy 100. Yıl Ortaokulu’nu da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.