Deneyimli teknik adam Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik beraberlikten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısının iki takım için de dengeli bir oyunla geçtiğini belirten Özbalta, rakibin 40. dakikada 10 kişi kalmasının ardından özellikle ikinci yarıda oyunu hızlı oynamaya çalıştıklarını kaydetti.

Talihsiz bir gol yediklerini ifade eden Özbalta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bu haftaki oyun tam geçen haftaki gibi değil ama istediğimiz şeyleri yapmaya çalışan bir Çorum FK takımı vardı ancak muvaffak olamadık. Ona üzüldük. Ama bir taraftan realiteye baktığımız zaman da bu seneyi bilmek lazım, ligi bilmek lazım." diye konuştu.

Futbolcuların golden sonra gol sevinci için birleşip kulübeye gelmelerinin, kenetlenme mesajı olduğunu anlatan Özbalta, "Oyunu kazanmak istiyorduk ama olmadı. Kötü bir gidişatımız yok. Herkes her hafta kazanmak istiyor. İstediklerimizin bir kısmını yapabildiğimiz bir müsabakaydı. Devam edeceğiz, enseyi karartmamak lazım. Sezonun sonuna kadar bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.