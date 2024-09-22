Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Çorum'daki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

ÇAĞLAR

BİR TÜRLÜ

KOPAMIYOR

Çorum'a gelen Genel Müdür Süleyman Şahin, Yeni Spor Salonu, Çorum Şehir Stadyumu ve futbol sahalarında incelemelerde bulunurken, Çorum'un eski Gençlik ve Spor İl Müdürü, yeni il Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım İşletmeleri Şube Müdürü Halil Çöl, tesislerle ilgili Şahin'e bilgi verdiler. Tesislerle ilgili eksikler, yapılması gereken yatırımlar, iş ve işleyişler hakkında Süleyman Şahin'e bilgi verildi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü iken İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar'ın neredeyse her spor olayının içerisinde yer alması "Çağlar bir türlü kopamıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü hala Cemil Çağlar yönetiyor" şeklinde yorumlara neden oluyor.

Editör: HABER MERKEZİ